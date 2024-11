Consumidores dos EUA veem inflação e risco de inadimplência de dívidas mais baixos, mostra pesquisa do Fed de NY

(Reuters) - Consumidores norte-americanos ficaram mais confiantes em outubro de que a inflação continuará a diminuir e na saúde do mercado de trabalho e, pela primeira vez em cinco meses, viram um risco menor de inadimplência em suas dívidas, mostrou uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York nesta terça-feira.

Famílias consideraram, em média, que a inflação no próximo ano será de 2,9%, abaixo dos 3,0% registrados em setembro e a menor estimativa de aumento de preços no curto prazo em quatro anos, de acordo com a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do Fed de Nova York. As expectativas de inflação também caíram nos horizontes de três e cinco anos -- para 2,5% e 2,8%, respectivamente.

É provável que essas constatações sejam bem recebidas pelo Fed, que trabalha para manter as pressões dos preços contidas e as expectativas de inflação ancoradas, enquanto continua sua mudança de política monetária para a redução da taxa básica de juros.