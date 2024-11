Ibovespa fecha em queda sob pressão de Vale; Localiza salta após balanço

- LOCALIZA ON saltou 6,79% após divulgar crescimento de 22% no lucro líquido do terceiro trimestre em relação a mesma etapa do ano passado, para 812 milhões de reais, em resultado acima do esperado, com maior faturamento proveniente do aluguel de carros, gestão de frotas e seminovos. A margem Ebitda consolidada chegou a 72%, de 70,5% um ano antes.

- BTG PACTUAL UNIT fechou em alta de 0,89%, após dia volátil, em meio à análise do lucro líquido ajustado recorde de 3,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, com forte expansão de receitas e ROAE de 23,5%, enquanto CEO apontou expectativa de continuidade no crescimento em 2025. O banco ainda aprovou recompra de até 2 bilhões de reais em units.

- BANCO DO BRASIL ON recuou 0,23% tendo no radar a divulgação do balanço no dia 13, após o fechamento, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,2%, BRADESCO PN perdeu 0,52% e SANTANDER BRASIL UNIT caiu 0,87%

- SÃO MARTINHO ON encerrou em queda de 4,23%, tendo no radar lucro líquido de 187,4 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2024/25, 55,2% abaixo do registrado no mesmo período um ano antes. O Ebitda ajustado, por sua vez, subiu 44%, para 943,1 milhões de reais. A São Martinho também divulgou uma atualização de suas projeções para o ciclo atual.

- VAMOS ON cedeu 0,53%, revertendo o avanço da abertura, em meio à análise do resultado do terceiro trimestre, com lucro líquido de 175,1 milhões de reais, alta de 51% ano a ano, e Ebitda de 871 milhões de reais, elevação de 27,6%. O grupo também estimou investimento de 5 bilhões de reais em 2025 após 4,9 bilhões estimados para este ano.

- SABESP ON avançou 3,79% após lucro líquido de 6,1 bilhões de reais no terceiro trimestre, salto de 622% ante o mesmo período de 2023. Desconsiderando efeitos não recorrentes e a margem de construção, o lucro somou 1,17 bilhão de reais. A Sabesp também decidiu descontinuar as projeções de investimento para o período entre 2024 e 2028.