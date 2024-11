Minério de ferro tem comportamento misto após dados da China e decepção com estímulos

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro tiveram comportamento misto nesta terça-feira, com os investidores avaliando os dados econômicos fracos da China, o maior consumidor mundial de minério, depois que as últimas medidas locais de estímulo não foram satisfatórias e tiraram o fôlego dos mercados na sessão anterior.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,26%, a 766,0 iuanes (105,87 dólares) a tonelada, depois de cair quase 3% na segunda-feira.

Enquanto isso, o minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,26%, para 100,4 dólares a tonelada.