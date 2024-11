BC diz que piora adicional nas expectativas de inflação pode prolongar aperto nos juros

A autarquia disse que não se pode concluir que há uma inflexão no mercado de trabalho ou no ritmo de crescimento do país a partir de recentes sinais "incipientes" de moderação, como indicadores de comércio e de rendimentos. Para o BC, não se observa alteração relevante no cenário de crescimento prospectivo em relação à reunião anterior.

DISCIPLINA FISCAL

Em meio à espera por um anúncio de medidas de controle de despesas públicas prometidas pelo governo para sustentar o arcabouço fiscal e melhorar a trajetória da dívida pública, o BC defendeu a "necessidade da sustentabilidade das regras fiscais".

"O esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária", disse o BC.

Ao enfatizar o desafio de estabilizar a dívida pública do país, a autarquia avaliou que a redução de crescimento dos gastos públicos, principalmente de forma mais estrutural, pode "ser indutor de crescimento econômico no médio prazo por meio de seu impacto nas condições financeiras, no prêmio de risco e na melhor alocação de recursos".

Em relação à evolução dos preços, a ata afirmou que o cenário de curto prazo para a inflação se mostra mais desafiador, com a estiagem deste ano elevando preços de alimentos, além de uma inflação de serviços incompatível com a meta e uma indicação de reajustes maiores em bens industriais diante do movimento recente do câmbio.