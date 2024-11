Raízen tem prejuízo líquido no 3º tri com menores margens de mobilidade e renováveis

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen registrou prejuízo líquido de 158,3 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2024/25, impactado por menores margens no segmento de mobilidade, que envolve postos de combustível e lojas Shell, e renováveis, que inclui a marca de energia elétrica Raízen Power e etanol.

O resultado se compara a um lucro líquido de 28,4 milhões de reais no mesmo trimestre da safra 2023/24, de acordo com balanço financeiro divulgado nesta terça-feira. Em termos ajustados, o prejuízo somou 96,7 milhões de reais no período, após lucro de 181,3 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2023/24.

A empresa do setor sucroalcooleiro apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 3,7 bilhões de reais, recuo de 1,7% na comparação com o mesmo período da safra anterior e abaixo de expectativa média de analistas de 4,03 bilhões de reais, segundo dados da LSEG.