Shopee se torna lucrativa e ajuda controladora Sea a superar estimativa de receita

(Reuters) - A empresa de tecnologia Sea Ltd superou as estimativas de receita do terceiro trimestre, nesta terça-feira, depois que seu negócio de comércio eletrônico Shopee tornou-se lucrativo, fazendo com que suas ações subissem mais de 17% no início do pregão.

As ações da empresa do Sudeste Asiático abriram em seu nível mais alto em mais de dois anos, depois de mais do que dobrarem de valor este ano.

A Shopee relatou um crescimento nas compras em todo o Sudeste Asiático e em Taiwan, à medida que os consumidores aumentaram as compras antes da temporada de férias e viagens.