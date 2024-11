Vamos prevê investir R$5 bi em 2025 após lucro de R$175 mi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de aluguel de frotas de veículos pesados Vamos, parte da holding Simpar, diz que prevê investimento de 5 bilhões de reais em 2025 após 4,9 bilhões estimados para este ano, informou a companhia que apurou alta de 51% no lucro do terceiro trimestre sobre o mesmo período de 2023.

A empresa afirmou que a projeção de investimento para o próximo ano baseia-se na premissa de que o total a ser desembolsado para compra de ativos novos será de 3,3 bilhões de reais.

"A companhia também estima a venda de ativos seminovos/usados no montante de 1,2 bilhão de reais, fazendo com que o capex (investimento) líquido dessas vendas para o exercício de 2025 seja 2,1 bilhões de reais", afirmou a Vamos em fato relevante, citando que as estimativas podem variar para mais ou para menos em 5%.