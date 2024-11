Agenda econômica de Trump pode afetar economia global e trazer inflação de volta, diz Villeroy

PARIS (Reuters) - A agenda econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, corre o risco de trazer de volta a inflação para a maior economia do mundo e prejudicar o crescimento econômico global, disse o presidente do banco central francês e membro do Banco Central Europeu, Francois Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira.

"O programa corre o risco de trazer de volta a inflação para os Estados Unidos", disse Villeroy à rádio France Inter. "Ele corre o risco de reduzir um pouco o crescimento em todo o mundo. Resta saber se a redução será sentida mais nos Estados Unidos, na China ou na Europa."

Trump tem repetido a ideia de impor uma tarifa de 10% ou mais sobre todos os produtos importados pelos EUA, o que, segundo ele, eliminaria o déficit comercial do país.