Wall Street fecha com sinais mistos após inflação manter expectativa de juro menor

Após o relatório, as apostas dos operadores refletiram uma probabilidade de mais de 82% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de dezembro do Fed, acima dos 58,7% registrados na segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Embora algumas autoridades do Fed tenham soado mais cautelosas nesta quarta-feira, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse à Bloomberg TV que está confiante de que a inflação está caindo, destacando que os dados do índice de preços ao consumidor "confirmam" essa trajetória descendente.

"O fato de termos obtido um número em linha ajudou a aliviar alguns temores. Nada do que vimos nos dados de hoje vai contra um corte nos juros em dezembro", disse Angelo Kourkafas, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones.

De acordo com Kourkafas, o desempenho superior do setor de consumo discricionário, com alta de mais de 1% no dia, provavelmente se deveu a apostas em cortes na taxa básica.

O Dow Jones subiu 0,11%, para 43.958,19 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,02%, para 5.985,38 pontos. O Nasdaq perdeu 0,26%, para 19.230,74 pontos.