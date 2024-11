Ibovespa trabalha sem viés definido em dia cheio de balanços

- IRB(RE) ON era negociada em baixa de 5,11%, tendo como pano de fundo balanço do terceiro trimestre, com lucro líquido de 115,9 milhões de reais, um salto de 142,8% ante mesmo período do ano passado, em resultado marcado por queda no índice de sinistralidade, de 74% para 67,9%, com destaque para o segmento rural.

- HAPVIDA ON recuava 3,32%, mesmo com alta de 24,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, para 324,5 milhões de reais, uma vez que o resultado ficou abaixo da previsão de analistas. No terceiro trimestre, a sinistralidade caixa da Hapvida ficou em 70,4%, de 71,9% um ano antes.

- RAÍZEN PN caía 4,91%, em meio à análise do resultado mostrando prejuízo líquido de 158,3 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2024/25, impactado por menores margens no segmento de mobilidade, que envolve postos de combustível e lojas Shell, e renováveis, que inclui a marca de energia elétrica Raízen Power e etanol.

- SLC AGRÍCOLA ON perdia 2,35%, após divulgar prejuízo líquido de 17,3 milhões de reais no terceiro trimestre, após lucro de 167,3 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado da empresa, uma das maiores produtoras de grãos e oleaginosas do Brasil, somou 463,1 milhões de reais no período, recuo de 5,8% ano a ano.

- CSN ON recuava 2,62%, após reportar prejuízo líquido de 750,9 milhões de reais de julho ao final de setembro ante resultado positivo de 90,8 milhões no mesmo período de 2023. A companhia terminou o trimestre com alavancagem de 3,34 vezes, acima do nível de 2,63 vezes um ano antes. CSN MINERAÇÃO ON, que também divulgou resultado, caía 0,72%.

- VIVARA ON cedia 2,59%, após anunciar que o conselho de administração elegeu na véspera o atual diretor de operações, Icaro Borrello, para o cargo de presidente-executivo da companhia. A decisão segue-se à renúncia do CEO Otavio Chacon, com o processo sucessório previsto para durar 30 dias.