Ações da China e de Hong Kong caem com decepção por incentivo e preocupações com Trump

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira, depois que as últimas medidas de Pequim para reavivar o setor imobiliário não conseguiram melhorar o humor dos investidores e as preocupações com as relações entre os Estados Unidos e a China se intensificaram com relatos da influência crescente de Donald Trump.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, tiveram queda de 1,73%, o maior recuo em quase um mês. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,96%, atingindo nova mínima de sete semanas.

O mais recente esforço da China para apoiar o setor imobiliário por meio de incentivos fiscais sobre transações de casas e terrenos não conseguiu melhorar os preços das ações do setor.