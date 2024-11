BCE reduzirá juros à medida que inflação convergir para meta, diz vice-presidente

MADRI (Reuters) - O Banco Central Europeu está no caminho certo para reduzir ainda mais a taxa de juros, uma vez que dados recentes da zona do euro mostram que a inflação está no caminho certo para atingir a meta de 2% da instituição, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quinta-feira.

Em um evento bancário em Madri, De Guindos disse que, se a inflação estiver efetivamente convergindo para a meta e as projeções do BCE estiverem sendo cumpridas, "evidentemente o viés e a evolução da política monetária, além do que ocorrer em dezembro ou janeiro, serão adequados".

O BCE reduziu a taxa de juros em 25 pontos-base para 3,25% no mês passado - seu terceiro corte este ano.