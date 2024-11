Disney apresenta previsão plurianual robusta e ações disparam

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - As ações da Walt Disney subiam nesta quinta-feira depois que a gigante do entretenimento divulgou lucros trimestrais que superaram as estimativas de Wall Street e apresentou uma previsão robusta para os próximos anos.

A empresa projetou um crescimento percentual ajustado do lucro por ação na casa de um dígito alto no ano fiscal de 2025, mesmo com despesas de capital de aproximadamente 8 bilhões de dólares. Também disse que espera recomprar ações no valor de 3 bilhões de dólares.