JBS vê demanda para carnes "muito forte" nos EUA, diz Batista Filho

Ele ressaltou que não espera "grandes surpresas" nos custos dos grãos, já que o clima tem favorecido as safras de soja e milho.

Tomazoni considerou ainda que a procura externa sustentada pela carne bovina do Brasil permite melhorias de preços no mercado externo em contexto de recente alta no custo do boi brasileiro.

A JBS reportou na quarta-feira lucro líquido de 3,84 bilhões de reais no terceiro trimestre, aumento de mais de seis vezes na comparação com o mesmo período do ano passado, com impulso dos negócios de aves e suínos no Brasil e nos Estados Unidos, entre outros fatores.

(Por Roberto Samora)