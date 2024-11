Não há necessidade de Fed apressar cortes de juros dada a força da economia, diz Powell

Por Ann Saphir e Howard Schneider

DALLAS (Reuters) - O crescimento econômico contínuo, um mercado de trabalho sólido e a inflação que permanece acima da meta de 2% significam que o banco central dos Estados Unidos não precisa se apressar para reduzir a taxa básica de juros e pode deliberar com cuidado, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta quinta-feira.

Em comentários que se alinham com uma expectativa crescente nos mercados financeiros de menos cortes na taxa básica de juros no próximo ano do que o previsto anteriormente por autoridades do Fed, Powell afirmou que ele e seus pares no banco central ainda consideram que a inflação está "em um caminho sustentável para 2%", o que permitirá que o banco central dos EUA mova a política monetária "ao longo do tempo para um nível mais neutro".