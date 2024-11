STOXX 600 salta com ações de energia e tecnologia na liderança e com ajuda de balanços positivos

A ASML ganhou 6,9% depois que a maior empresa de tecnologia da Europa disse esperar que suas vendas cresçam de 8% a 14% nos próximos cinco anos, impulsionando o índice de tecnologia em 3,1%.

O setor de telecomunicações ficou entre os cinco melhores desempenhos entre os demais setores, com alta de 1,8%, enquanto as ações do setor de energia avançaram 1,7%.

A Deutsche Telekom subiu 3,3% depois que o maior grupo de telecomunicações da Europa por capitalização de mercado após elevar previsões para o ano e superar marginalmente as expectativas para o terceiro trimestre.

Na frente macroeconômica, o Produto Interno Bruto da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre, em linha com pesquisa da Reuters, enquanto o nível de emprego do bloco cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre, aumentando 0,2%.

Apesar dos ganhos desta quinta-feira, o STOXX 600 ainda não foi acima dos níveis da semana passada, quando as ações europeias foram abaladas após a ampla vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA.

A probabilidade de tarifas por parte do governo Trump manteve os investidores europeus nervosos.