Ações de emergentes registram maior saída mensal de estrangeiros desde 2020, títulos se mantêm

As carteiras de ações tiveram uma saída de 25,5 bilhões de dólares, a maior desde março de 2020, quando houve amplo movimento de venda em meio à pandemia da Covid-19, enquanto os títulos atraíram 27,4 bilhões de dólares.

Somente as ações chinesas perderam 9 bilhões de dólares depois de terem registrado em setembro o maior fluxo de entrada desde pelo menos 2015, enquanto os títulos da China atraíram 1,4 bilhão de dólares. Um novo impulso de estímulo do governo no final de setembro não conseguiu impressionar e um novo anúncio de estímulo em novembro também ficou aquém das expectativas.

"Apesar das medidas de flexibilização direcionadas do governo chinês, a confiança dos investidores continua baixa", disse o economista do IIF Jonathan Fortun em um comunicado.

"Essa dinâmica provocou mudanças substanciais no mercado, onde as preocupações com o crescimento e a incerteza regulatória continuam a deter o investimento estrangeiro na China."

Conforme os mercados se posicionavam para a eleição presidencial dos EUA no início de novembro, no final de outubro houve um movimento em direção a negócios que se beneficiariam de uma volta de Donald Trump voltasse à Casa Branca -- elevando o dólar e as taxas dos EUA.

"As preocupações com a força do dólar em relação às moedas de países emergentes ampliaram a aversão ao risco nos mercados acionários", disse Fortun.