Dados sólidos dos EUA continuam a remodelar visões do Fed sobre ritmo e extensão de cortes de juros

No entanto, a rapidez com que isso acontecerá e o nível que representa "neutro" continuam em debate, com o presidente do Fed, Jerome Powell, dizendo na quinta-feira que a força contínua da economia significa que o Fed poderá ir com calma na discussão.

Os sinais de crescente hesitação em relação ao que, há um mês, eram as expectativas de uma rápida sequência de cortes no próximo ano, ocorrem em um momento em que uma grande mudança política está em andamento após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial da semana passada, com Wall Street tentando conciliar o que vê como novas pressões inflacionárias que surgirão no próximo ano, à medida que o novo presidente republicano pressiona por cortes de impostos, tarifas mais altas e repressão à imigração.

Até o momento, as autoridades do Fed têm relutado em dizer que estão levando isso em consideração, mas os investidores já estão e as apostas do mercado sobre a rapidez e o valor do corte das taxas pelo Fed diminuíram na última semana.

A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse nesta sexta-feira não ver grande urgência em reduzir as taxas, mas não descartou outro corte na próxima reunião do Fed, em 17 e 18 de dezembro.

"Eu certamente não tiraria dezembro da mesa. Mas, novamente, não estamos em um caminho predefinido e, portanto, analisaremos cuidadosamente os dados e veremos o que faz sentido quando chegarmos" à próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, disse ela à Bloomberg TV.

DADOS SURPREENDEM PELO LADO POSITIVO, NOVAMENTE