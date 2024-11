Economia do Japão desacelera no 3º tri com investimento baixo

"O crescimento do PIB em torno de 0,9% está ligeiramente acima da taxa de crescimento potencial", disse ele.

Os investimentos, um dos principais impulsionadores do crescimento do PIB, caíram 0,2% no terceiro trimestre, dentro do esperado segundo pesquisa da Reuters. A desaceleração das economias estrangeiras pressionou para baixo o investimento em maquinário em setores como o de equipamentos para fabricação de chips, disseram economistas.

A demanda externa líquida, ou seja, as exportações menos as importações, reduziu o crescimento em 0,4 ponto, mais do que a contribuição negativa de 0,1 ponto em abril-junho.

O Banco do Japão manteve as taxas ultrabaixas no mês passado e disse que o risco em torno da economia dos EUA estava diminuindo um pouco, sinalizando que as condições estão se tornando propícias para aumentar as taxas novamente.