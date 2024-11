Economia do Reino Unido contrai em setembro

Por Andy Bruce

(Reuters) - A economia do Reino Unido sofreu uma contração inesperada em setembro e o crescimento desacelerou no terceiro trimestre, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, o que representa um retrocesso inicial para as ambições da ministra das finanças, Rachel Reeves, de dar início a uma recuperação sustentada.

O produto interno bruto caiu 0,1% em termos mensais em setembro, uma vez que o setor de serviços ficou estagnado, enquanto a manufatura e a construção caíram, informou o gabinete nacional de estatísticas.