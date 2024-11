Casa da ex-esposa de autor de atentado na Praça dos Três Poderes pega fogo em SC

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A casa onde mora a ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado a bomba na Praça dos Três Poderes em Brasília, pegou fogo neste domingo, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Central de Plantão Policial (CPP) de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Segundo os bombeiros, a moradora da residência foi retirada do local com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em todo o corpo. Ela foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto socorro do hospital regional.