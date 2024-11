Lula lembra Marielle e defende mais investimento para os municípios

O presidente Lula (PT) defendeu neste domingo (17) maior financiamento para apoiar as cidades no enfrentamento da crise climática durante cerimônia do Urban 20, o fórum dos prefeitos do G20, no Rio de Janeiro.

"As cidades não podem custear sozinhas a transformação urbana. Elas não podem ser negligenciadas nos novos mecanismos de financiamento da transição climática", afirmou Lula em discurso. O assunto é um dos três temas prioritários definidos pela presidência brasileira do G20. O evento do U20 ocorre às vésperas da cúpula de líderes do G20, grupo das principais economias mundiais, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro.

"Infelizmente, os governos esbarram em uma enorme lacuna de financiamento no Sul Global. Apenas uma parcela dos recursos necessários chega aos países em desenvolvimento e uma parte ainda menor alcança nossas metrópoles."