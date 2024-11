BNDES fecha acordo de R$16,7 bi com Banco Asiático de Investimento para aportes no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) assinou nesta segunda-feira um memorando de entendimento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para disponibilizar 16,7 bilhões de reais para investimentos no Brasil.

De acordo com nota da Agência BNDES de Notícias, a assinatura aconteceu no âmbito da Cúpula de Líderes do G20, que começou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro.

"O objetivo do memorando é complementar o financiamento de projetos alinhados ao Fundo Clima e ao Novo PAC. No caso do Novo PAC, os projetos devem promover a integração econômica entre o Brasil e Ásia nos setores de infraestrutura de transporte, conectividade energética e digital, água e saneamento", explicou a nota.