Dólar acompanha exterior e fecha em baixa ante o real

A demora do governo em anunciar medidas para a área fiscal, prometidas para depois das eleições municipais, voltou a dar suporte às taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), mas não evitou a queda do dólar ante o real.

Em entrevista divulgada no domingo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, limitou-se a dizer que o pacote está fechado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e será anunciado “brevemente”. Já o secretário de política econômica do ministério, Guilherme Mello, afirmou na manhã desta segunda-feira que as medidas vão reforçar o compromisso com a regra fiscal.

“Esse cenário pode gerar otimismo no mercado, e, combinado com a expectativa de juros mais altos no Brasil, pode ser favorável ao câmbio, caso os investidores se animem com as medidas do pacote fiscal”, disse mais cedo Diego Gardi, gerente comercial e analista da B&T Câmbio, em comentário enviado a clientes.

Após registrar a cotação máxima de 5,8010 reais (+0,26%) às 9h52, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,7353 reais (15h50) às 15h50, acompanhando o sinal negativo vindo do exterior.

Às 17h11, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,48%, a 106,220.

Pela manhã, o relatório Focus do Banco Central revelou que a mediana das projeções do mercado para a taxa de câmbio no fim de 2024 passou de 5,55 para 5,60 reais e no fim de 2025 de 5,48 para 5,50 reais.