Ibovespa tem estabilidade com mercado na expectativa por pacote fiscal

"Os investidores estão adotando uma postura mais cautelosa, não apenas em função desse anúncio, mas também devido à deterioração das estimativas de inflação e juros apresentadas no relatório Focus", acrescentou a analista de renda variável Bruna Sene, da Rico.

Analistas consultados pelo Banco Central subiram novamente sua projeção para o nível da Selic no próximo ano, de 11,50% na semana anterior para 12,00%, em meio a expectativas mais altas para o avanço do IPCA neste ano e nos próximos dois, mostrou pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

Nos Estados Unidos, os índices acionários fecharam sem direção única, com o índice de referência S&P 500 subindo 0,4%. Wall Street também está em compasso de espera, mas, neste caso, pelos resultados trimestrais da gigante de chips Nvidia, marcados para serem divulgados na quarta-feira.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN valorizou-se 2,5%, com apoio do avanço do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em alta de 3,2%. O destaque foi antecipação ao mercado da sua proposta de plano de negócios para 2025 a 2029, que prevê investimentos de 111 bilhões de dólares, cerca de 9% acima do programa anterior, conforme fato relevante. A estatal também indicou flexibilidade para pagar dividendos extras de até 10 bilhões de dólares no período do plano.

- VALE ON subiu 1,25%, se recuperando após cinco sessões seguidas de queda, na esteira do avanço nos preços dos contratos futuros de minério de ferro, cujo contrato mais negociado em Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 1,87%, a 761 iuanes (105,08 dólares) a tonelada.