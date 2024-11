Membros do BCE temem que tarifas de Trump afetem mais o crescimento do que a inflação

FRANKFURT (Reuters) - Duas das principais autoridades do Banco Central Europeu sinalizaram nesta segunda-feira que estão mais preocupadas com os danos que as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos causariam ao crescimento econômico da zona do euro do que com qualquer impacto sobre a inflação.

Investidores e autoridades de todo o mundo estão aguardando os detalhes da nova política comercial do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, depois que ele fez do protecionismo um elemento fundamental de seu discurso de campanha.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, enfatizaram o impacto que as novas restrições comerciais teriam sobre a produção, ao mesmo tempo em que se mostraram mais otimistas em relação às perspectivas para a inflação, que vem desacelerando.