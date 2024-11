Pacote fiscal está fechado e falta apenas resposta da Defesa para anúncio, diz Haddad

"É uma ilusão imaginar que se todo mundo gastar mais, vai ter mais para gastar. É o equilíbrio entre receita e despesa que está nos dando os resultados", afirmou.

Haddad ainda disse acreditar que o ajuste fiscal possa levar à retomada da queda da taxa de juros ao ajudar na desaceleração da inflação.

O governo tem prometido o anúncio de medidas de contenção de gastos a fim de garantir a sustentação do arcabouço fiscal, tendo dito anteriormente que o pacote seria anunciado após o segundo turno das eleições municipais. A demora tem gerado estresse no mercado e pressão sobre os ativos brasileiros.

Questionado sobre objeções de alguns membros do Executivo às medidas fiscais a serem adotadas pela Fazenda, Haddad disse entender a posição, mas reiterou que o trabalho da sua pasta é agir para justamente "garantir as agendas dos ministérios".

Ele também comentou sobre a cúpula de chefes de Estado do G20, que será realizada nesta segunda e terça-feiras no Rio de Janeiro, exaltando os consensos alcançados entre os países neste ano e a "organização de uma agenda" a ser levada adiante pela África do Sul, que assumirá a presidência rotativa do grupo em 2025.

Haddad voltou a defender a proposta brasileira de taxação internacional sobre patrimônio.