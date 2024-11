Senado conclui votação de projeto das emendas parlamentares, que volta à Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado concluiu nesta segunda-feira a votação do projeto de lei com regras para conferir transparência a emendas parlamentares, mas como o texto da proposta foi alterado pelos senadores ele agora retorna para uma segunda análise pela Câmara dos Deputados.

O texto-base do projeto já havia sido aprovado na última quarta-feira, dia da ocorrência de explosões nos arredores do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, resultando na morte do autor do atentado. Os destaques -- trechos e emendas à proposta votados à parte -- haviam ficado para esta segunda-feira.

Senadores resolveram, por exemplo, excluir trechos da proposta que previam o bloqueio de dotações de emendas parlamentares na proporção das demais despesas discricionárias, reduzindo o poder do Executivo de gerenciar essa parte do Orçamento. O Executivo ainda terá a opção de contingenciar emendas.