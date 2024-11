Campos Neto cita temor fiscal e diz que expectativa de inflação elevada não reflete só posição de "malvados da Faria Lima"

O presidente do BC abordou em diferentes momentos os efeitos do fiscal sobre as expectativas de inflação e as taxas de juros.

"Antes que a gente tenha que escutar que na verdade são os 'malvados da Faria Lima' tentando fazer uma expectativa de inflação maior, a gente olha também o que é a expectativa do Firmus, que é a pesquisa que a gente começou a fazer com o mundo real, com as empresas, os empresários", comentou Campos Neto a respeito das projeções de inflação.

"Curiosamente estes (empresários) em geral são mais pessimistas do que os agentes financeiros, não só no Brasil", acrescentou.

No relatório Firmus mais recente, as projeções medianas das empresas consultadas pelo BC apontavam, em agosto, uma inflação de 4,20% para 2024 e de 4,00% para 2025. No fim daquele mês, a projeção mediana das instituições de mercado do relatório Focus era de 4,26% para 2024 e de 3,92% para 2025.

Os comentários de Campos Neto citando os "malvados da Faria Lima" surgem na esteira de críticas, difundidas nas redes sociais, de que instituições do mercado estariam inflando as projeções de inflação contidas no Focus de forma deliberada.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva costuma criticar de forma genérica, em alguns discursos, a Faria Lima -- região de São Paulo que concentra algumas das principais instituições financeiras do país.