ArcelorMittal vê oportunidade com "cimento verde"

A ArcelorMittal prevê investir 1 milhão de reais no projeto em 2025 e realizar, também no próximo ano, um roadshow para construtoras e agentes da indústria, com a construção de duas "casas ecológicas", que utilizam o novo cimento, na usina de Pecém.

Segundo Nascimento, a etapa posterior do desenvolvimento é a construção de uma fábrica piloto, embora esta instalação ainda esteja sem previsão de ser executada.

"A nossa ideia é sair da escala laboratorial e fazer um projeto piloto, em menor escala", afirmou. Nesse sentido, a empresa pretende avaliar parcerias por meio de seu roadshow.

CIMENTO MAIS SUSTENTÁVEL?

O cimento de baixo carbono, também conhecido como "cimento verde" ou "ecocimento", é um geopolímero formado a partir de resíduos industriais, como escória de aciaria, e cinzas volantes, que vêm da queima de combustível em centrais termoelétricas a carvão, misturados com soda cáustica. Diferentemente do cimento Portland (convencional), não requer aquecimento a até 1.500 graus, evitando a liberação de gases poluentes na atmosfera nessa parte do processo.

Embora haja aspectos ambientais positivos, a aplicabilidade do material ainda é um desafio segundo pesquisadores e representantes do setor, uma vez que a soda cáustica é tóxica e requer cuidados especiais no seu manejo.