Futuros de Wall Street recuam com escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia

Investidores buscavam ativos seguros, incluindo títulos governamentais, o ouro e o iene.

Analistas e um operador também apontaram para uma reportagem da agência de notícias ucraniana RBC Ukraine, citando um oficial militar que afirmou que Kiev havia realizado seu primeiro ataque dentro da Rússia com um míssil ATACMS.

As ações de algumas empresas de defesa dos EUA obtinham ganhos nas negociações de pré-abertura, com a RTX Corp e a Lockheed Martin subindo 1,8% e 1,4%, respectivamente.

As mineradoras de ouro subiam com a valorização dos preços do metal. A Barrick Gold ganhava 2,2% e a Harmony Gold Mining tinha alta de 4,7%.

O recrudescimento das tensões geopolíticas ocorre em um momento em que os investidores avaliam as possíveis políticas do governo do presidente eleito, Donald Trump e a provável trajetória da taxa de juros do Federal Reserve e aguardam os resultados trimestrais da Nvidia.

A Nvidia, que divulga seu balanço na quarta-feira, subia 0,9%.