S&P 500 e Nasdaq sobem à espera da Nvidia; Walmart bate recorde após previsão anual

A fabricante de chips Nvidia, que divulgará seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado de quarta-feira, subiu 4,9%, para 147,01 dólares, e foi o maior impulso para os três principais índices. O setor de tecnologia avançou 1,2% e liderou os ganhos entre os setores do S&P 500.

Estrategistas disseram que as expectativas são altas para a Nvidia, que impulsionou a valorização das ações relacionada à inteligência artificial (IA).

Outras ações de megacapitalização também subiram, incluindo a Amazon.com.

"A maior conclusão de hoje é a cautela em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. Em grande parte, investidores estão se escondendo em alguns dos nomes das megacaps, o que é um pouco surpreendente antes dos resultados da Nvidia, mas eles são altamente líquidos", disse Timothy Chubb, diretor de investimentos da Girard, uma divisão da Univest Wealth.

O Dow Jones caiu 0,28%, para 43.268,94 pontos. O S&P 500 ganhou 0,40%, para 5.916,98 pontos. O Nasdaq subiu 1,04%, para 18.987,47 pontos.

As ações do Walmart subiram 3%, para 86,60 dólares, e atingiram um recorde no fechamento, depois que a varejista elevou suas previsões de vendas e lucros anuais pela terceira vez consecutiva.