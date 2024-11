Futuros do Nasdaq lideram perdas após previsão decepcionante da Nvidia

(Reuters) - Os futuros do Nasdaq lideravam as perdas entre os futuros dos principais índices de Wall Street nesta quinta-feira, com as ações da Nvidia recuando nas negociações de pré-abertura depois que os investidores não ficaram impressionados com a previsão de receita da líder em inteligência artificial.

O futuro do S&P 500 caía 0,26%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,35%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,09%.

A Nvidia superou as expectativas de lucro trimestral, mas a empresa projetou o crescimento de receita mais lento em sete trimestres e suas margens brutas ajustadas encolheram, fazendo com que suas ações caíssem 3,8% na pré-abertura.