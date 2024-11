Membro do BCE diz que possíveis tarifas de Trump não mudarão perspectivas de inflação da Europa

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os possíveis aumentos de tarifas pelo novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não alteram as perspectivas de inflação na Europa, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta quinta-feira, pedindo ao BCE que mantenha suas opções em aberto.

Para reconstruir a base manufatureira dos EUA, Trump tem dito que implementará novas tarifas de pelo menos 60% sobre as importações chinesas e de 10% a 20% sobre os produtos de outros países, em medidas que, segundo economistas, poderiam interromper os fluxos comerciais e aumentar os custos.