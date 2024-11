Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, sugerindo que o crescimento do emprego provavelmente se recuperou em novembro, depois de ter desacelerado abruptamente no mês passado em meio a furacões e greves.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 6.000, para 213.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 16 de novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos para a última semana.

Os dados incluíram o feriado do Dia dos Veteranos, o que pode ter injetado alguma volatilidade. Embora os pedidos tenham aumentado no início de outubro em meio às interrupções causadas pelos furacões Helene e Milton, bem como pelas greves dos trabalhadores das fábricas da Boeing e de outra empresa aeroespacial, as demissões permaneceram baixas. Isso está atenuando o impacto no mercado de trabalho da contratação lenta.