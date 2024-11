Fornecedores de carne brasileiros interrompem entregas para varejistas locais do Carrefour, diz mídia

Por Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - Frigoríficos brasileiros teriam parado de fornecer carne ao grupo Carrefour no Brasil depois que o presidente-executivo global do varejista prometeu manter a carne sul-americana fora das prateleiras da França em solidariedade aos fazendeiros franceses, de acordo com relatos da mídia brasileira que citaram fontes anônimas da indústria.

Uma das reportagens diz que a interrupção no fornecimento de carne já afetou 150 lojas da varejista no Brasil, citando JBS e Marfrig entre as empresas que supostamente interromperam as entregas.