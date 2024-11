Ações caem na Europa com temor sobre promessa de Trump de impor tarifas 

Isso prejudicou o humor positivo do mercado na véspera, após a indicação de Scott Bessent como secretário do Tesouro dos EUA. O dólar subia nesta terça-feira, enquanto os mercados acionários globais caíam. [MKTS/GLOB]

"Já vimos esse filme antes, e ele será uma ferramenta de negociação, mas não podemos descartá-lo totalmente porque, desta vez, Trump tem total apoio de ambas as casas" do Congresso dos EUA, disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

"Investidores aprenderam algo com o passado e pular como um gato assustado a cada manchete sobre Trump não será a maneira de superar isso."

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,57%, a 505,90 pontos, e interrompeu uma sequência de três dias de ganhos, com preocupações sobre as tarifas que estão reestabelecendo a inflação global e pesando sobre a flexibilização da política monetária também prejudicando o humor de investidores.

As ações expostas à China foram as mais afetadas no índice.

O setor automotivo, que deve estar entre os mais atingidos pelas tarifas de Trump, caiu 1,6%, com Stellantis e Volkswagen entre os piores desempenhos, com queda de 4,8% e 2,4%, respectivamente.