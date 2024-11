Episódio com Carrefour mostra que ofensas ao agro do Brasil terão resposta, diz Fávaro

(Reuters) - Com o pedido de desculpas do presidente do Carrefour após fala contra a carne do Mercosul, o episódio está superado, mas mostra que quem "ofender" o agronegócio brasileiro terá "resposta à altura", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista a jornalistas, nesta terça-feira.

Os frigoríficos brasileiros suspenderam vendas ao Carrefour Brasil após a polêmica, disse a empresa na véspera, com os processadores de carnes reagindo à fala do presidente do varejista francês, Alexandre Bompard.

Ele disse em redes sociais na semana passadas, em comentário direcionado aos líderes de associações agrícolas da França, que o acordo UE-Mercosul apresenta "risco da produção de carne transbordar para o mercado francês, deixando de atender às suas exigências e padrões".