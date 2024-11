EUA fornecerão subsídio de US$ 7,86 bi à Intel para fabricação de chips

"Isso significa que os chips projetados pelos norte-americanos estão sendo fabricados e embalados por trabalhadores norte-americanos nos Estados Unidos por uma empresa norte-americana pela primeira vez em muito tempo", disse a secretária de Comércio, Gina Raimondo.

A Intel já cumpriu alguns marcos iniciais do projeto e receberá pelo menos 1 bilhão de dólares do prêmio antes do final de dezembro, disse um funcionário do governo aos repórteres, acrescentando que a redução do subsídio não está relacionada às dificuldades mais amplas da Intel este ano.

As margens têm diminuído e a fabricante de chips tem demitido milhares de funcionários, depois de anos de grandes gastos pelo presidente-executivo, Pat Gelsinger.

O subsídio de 7,86 bilhões de dólares é o maior de todos os concedidos por uma legislação de 2022 que busca aumentar a produção nacional de semicondutores com 52,7 bilhões de dólares em financiamento, incluindo 39 bilhões de dólares para a produção de semicondutores e 11 bilhões de dólares para pesquisa.

Em setembro, a Intel ganhou um contrato de 3 bilhões de dólares com o Departamento de Defesa, depois que os 8,5 bilhões de dólares iniciais em subsídios foram anunciados.

O financiamento para o contrato com o Pentágono acabou vindo dos 39 bilhões de dólares que os parlamentares alocaram para subsídios à fabricação de chips, e não do orçamento do Pentágono, o que levou a uma redução no prêmio de subsídio direto da Intel, disseram a empresa e o funcionário do governo.