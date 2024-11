Governo do RJ assina acordo com Supervia para transição da operação dos trens urbanos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo do Rio de Janeiro assinou nesta terça-feira um acordo com a Supervia, administrada pela Guarana Urban Mobility Incorporated (Gumi), para iniciar a transição para uma nova operadora do sistema de trens urbanos do Estado, conforme informado pelo governo fluminense.

O acordo, assinado na sede do governo estadual, estabelece que a transição será concluída em até nove meses. Após esse período, o governo realizará uma nova concessão para escolher o futuro operador da malha ferroviária urbana.