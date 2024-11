México, Canadá e China alertam que tarifas de Trump prejudicariam todos os envolvidos

(Reuters) - Autoridades de México, Canadá e China advertiram que a ameaça do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas pesadas sobre produtos dos três maiores parceiros comerciais do país prejudicaria as economias de todos os envolvidos, podendo agravar a inflação e atingir os mercados de trabalho.

Em sua rodada inicial de respostas ao anúncio surpreendente de Trump na última segunda-feira -- de uma tarifa de 25% sobre as importações do Canadá e do México e uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses até que eles reprimam drogas ilícitas e imigrantes cruzando a fronteira -- líderes e outras autoridades de alto escalão pediram diálogo e cooperação.

"Para uma tarifa, virá outra, e assim por diante, até que coloquemos em risco nossos negócios em comum", disse a presidente mexicana Claudia Sheinbaum durante entrevista coletiva de rotina. Sheinbaum disse que planejava enviar uma carta a Trump e que tentaria uma ligação com ele para discutir a questão.