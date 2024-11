Petróleo recua após Israel concordar com acordo de cessar-fogo com o Líbano

O gabinete de segurança de Israel concordou com um acordo de cessar-fogo com o Líbano, informou o Canal 12. A expectativa é que o acordo entre em vigor na quarta-feira.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que estava pronto para implementar um acordo de cessar-fogo com o Líbano e que "responderia vigorosamente a qualquer violação" do Hezbollah.

Na segunda-feira, os preços do petróleo caíram mais de 2 dólares após diversos relatos de que Israel e Líbano haviam concordado com os termos de um cessar-fogo no conflito Israel-Hezbollah.

Um cessar-fogo poderia pressionar os preços do petróleo porque o governo dos Estados Unidos provavelmente reduziria as sanções ao petróleo do Irã, um apoiador do Hezbollah, disse o analista da StoneX, Alex Hodes, em nota nesta terça-feira.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Paul Carsten e Enes Tunagur em Londres, Gabrielle Ng em Cingapura)