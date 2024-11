Presidente do Fed de Minneapolis diz que corte nos juros em dezembro parece "razoável"

Desde então, o ritmo de progresso da inflação em direção à meta de 2% do Fed parece ter desacelerado. Depois de reduzir os juros novamente no início deste mês, as autoridades têm se mostrado abertamente incertas sobre o quanto deveriam reduzir a taxa, atualmente na faixa de 4,75% a 5,00%.

Kashkari disse à Bloomberg que está tentando entender quanta pressão de baixa os custos dos empréstimos estão exercendo sobre a economia e para onde a inflação está indo.

"Tenho alguma confiança de que a tendência é de queda suave e, no momento, o mercado de trabalho continua forte", disse Kashkari.

Os membros do Fed receberão um novo relatório sobre seu indicador de inflação preferido -- o índice PCE -- na quarta-feira, além de uma leitura mensal do mercado de trabalho e um relatório sobre os preços ao consumidor antes de sua próxima reunião, em 17 e 18 de dezembro.

(Por Ann Saphir e Rhea Rose Abraham em Bengaluru)