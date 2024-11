CBA desenvolve tecnologia de reciclagem de embalagem de plástico e alumínio

SÃO PAULO (Reuters) - A CBA anunciou nesta quarta-feira o desenvolvimento de uma tecnologia de reciclagem de embalagens flexíveis feitas de alumínio e plástico e que gera hidrogênio como coproduto do processo.

Chamada de ReAl, a tecnologia conta com a fabricante de embalagens de alimentos Tetra Pak como primeira empresa cliente, afirmou a CBA em comunicado à imprensa.

O valor do investimento no desenvolvimento da técnica, que utiliza uma solução alcalina para separar o alumínio do plástico das embalagens, não foi revelado.