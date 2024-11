Faturamento do setor de máquinas avança em outubro após mais de 2 anos de quedas, diz Abimaq

Considerando apenas vendas no mercado doméstico, a receita líquida da indústria cresceu 6,5% em uma base anual, para 18,4 bilhões de reais. Na comparação com setembro, avançaram tanto a receita total (+11,3%) quanto a interna (+12%).

Ainda assim, a entidade manteve a previsão de que o setor terá um declínio de 7% no acumulado do ano, e aumentará 3,5% em 2025, uma recuperação após três anos seguidos de queda.

"O mês de outubro tem uma combinação de alguns fatores, a gente tem a base mais fraca (de comparação)... mas tem também alguns mercados que estão adquirindo mais máquinas", afirmou a diretora-executiva de Economia e Estatística da Abimaq, Cristina Zanella, destacando a indústria de transformação mais aquecida.

As exportações do setor ficaram quase estáveis ano a ano, com uma variação negativa de 0,6%, em 1,4 bilhão de dólares. Já as importações subiram 32,4% na mesma base, a 2,7 bilhões de dólares, conforme dados da Abimaq.

O consumo aparente de máquinas, que leva em conta equipamentos produzidos no país e importados, foi 21,6% superior em outubro em relação ao mesmo mês de 2023.

A melhora da receita de vendas ajudou a manter o uso da capacidade instalada em patamar superior ao observado no ano passado, com o setor encerrando outubro com utilização de 76,1%, versus 75,9% no mesmo período de 2023.