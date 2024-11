Futuros de Wall St recuam com cautela antes de dados de inflação

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, com os investidores na espera de dados econômicos dos Estados Unidos, incluindo um relatório sobre a inflação, que deve influenciar a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

O relatório do índice PCE -- o indicador de inflação preferido do Fed -- será divulgado às 12h. Economistas consultados pela Reuters esperam que os preços aumentem 2,3% na base anual em outubro, acima da alta de 2,1% do mês anterior e da meta de 2% do Fed.

A ata da reunião do Fed deste mês mostrou na véspera que os membros estavam incertos quanto às perspectivas de cortes na taxa de juros e sobre quanto os juros estavam restringindo a economia.