Petróleo fica estável após aumento surpreendente nos estoques de gasolina dos EUA

Os estoques de gasolina dos EUA aumentaram em 3,3 milhões de barris na semana, para 212,2 milhões de barris, disse a Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA, contrariando as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters para uma redução de 46.000 barris.

Os estoques de petróleo caíram 1,8 milhão de barris na semana encerrada em 22 de novembro, acrescentou a AIE, superando em muito as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters para uma queda de 605.000 barris.

Fontes do mercado, citando o Instituto Americano de Petróleo, disseram na terça-feira que os estoques de petróleo caíram 5,94 milhões de barris e os estoques de combustível aumentaram na semana passada.

"É surpreendente ver os estoques de gasolina aumentando tanto e a demanda implícita não mudando muito de uma semana para outra, considerando a expectativa de viagens recordes neste Dia de Ação de Graças", disse Matt Smith, analista da Kpler.

Os preços do petróleo também foram afetados por dados dos EUA que mostram que o progresso na redução da inflação parece ter estagnado nos últimos meses, o que pode reduzir o escopo para o Federal Reserve cortar as taxas de juros em 2025.

Os operadores aumentaram as apostas de que o banco central dos EUA reduzirá os custos de empréstimos em 25 pontos-base em sua reunião de 17 e 18 de dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. No entanto, eles antecipam que o Fed deixará as taxas inalteradas em suas reuniões de janeiro e março.