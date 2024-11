Projeção de crescimento econômico dos EUA no 3º trimestre é mantida em 2,8%

A economia cresceu a um ritmo de 3,0% no trimestre de abril a junho. Ela está expandindo em um ritmo bem acima do que as autoridades do Federal Reserve consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de cerca de 1,8%.

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica, cresceram a um ritmo ainda rápido de 3,5%. Esse valor foi revisado para baixo em relação à taxa de 3,7% estimada anteriormente.

Uma medida da demanda doméstica que exclui os gastos do governo, o comércio e os estoques aumentou 3,2%, em dado não revisado, de 2,7% no segundo trimestre.

Quando medida pelo lado da renda, a economia cresceu 2,2% no último trimestre, de 2,0% nos três meses anteriores.

(Reportagem de Lucia Mutikani)