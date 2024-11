Dólar cola nos R$5,90 e Ibovespa despenca após notícias sobre isenção de IR

Suas declarações foram dadas antes de pronunciamento sobre o pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcado para 20h30 desta quarta-feira em rede nacional, e antes mesmo de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Haddad com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para apresentação das medidas, prevista para esta tarde.

A expectativa predominante até então era de que o pacote se concentraria em medidas de contenção de despesas, conforme informado anteriormente pela equipe econômica. Assim, a possibilidade de medida de isenção de IR -- que na prática reduz a arrecadação -- foi imediatamente interpretada por parte do mercado como uma insensatez do governo.

"O que pega mal é que você está trabalhando há séculos em um pacote para mostrar responsabilidade fiscal, aí praticamente explode o pacote quando vem essa notícia. Tira o foco e divide as atenções", comentou Daniel Leal, estrategista de renda fixa da BGC Liquidez.

No mercado, a expectativa era de que o governo anunciasse medidas robustas na área fiscal, que promovessem cortes no Orçamento para os próximos anos em torno de 50 bilhões de reais ou até mais do que isso, como vinham citando vários agentes.

"Eu acho ruim de qualquer forma, mesmo se for um pacote de, vamos dizer, 100 bilhões de reais. É ruim na margem", acrescentou Leal, sobre a possibilidade de isenção do IR. "Você está dividindo o foco que poderia ser mais nas despesas, que sempre foi o foco das críticas ao governo", acrescentou.

A Presidência informou a convocação da Rede Nacional de Rádio e Televisão para pronunciamento de Haddad, com duração de sete minutos e 18 segundos, às 20h30 desta quarta-feira.