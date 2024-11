Confiança de serviços no Brasil recua em novembro com piora nas expectativas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil voltou a recuar em novembro, registrando a sexta queda do ano, devido à piora nas expectativas do setor para os próximos meses, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,3 ponto em novembro, para 94,9 pontos.

"O resultado de novembro da confiança de serviços é consequência de dois movimentos distintos", disse em nota Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.